​​

header logo

FOTO - Gosens si allena in giro per Firenze... Con un vestito speciale

Redazione /

Run di Carnevale” ha scritto su Instagram Robin Gosens, terzino della Fiorentina che questa mattina si è concesso una corsetta per Firenze. 

Vestito speciale

In compagnia del giocatore viola la moglie Rabea, il loro cane e il loro figlio in passeggino. Vestiti speciali di carnevale per la coppia. Gosens con un vestito da coccinella e la compagna da sole. 

Partita in panchina

Ieri il tedesco è rimasto tutta la partita contro il Como in panchina, sostituito da uno dei protagonisti assoluti della gara: Fabiano Parisi. 

Le foto

Segui Fiorentinanews su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti (3)