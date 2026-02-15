FOTO - Gosens si allena in giro per Firenze... Con un vestito speciale
“Run di Carnevale” ha scritto su Instagram Robin Gosens, terzino della Fiorentina che questa mattina si è concesso una corsetta per Firenze.
Vestito speciale
In compagnia del giocatore viola la moglie Rabea, il loro cane e il loro figlio in passeggino. Vestiti speciali di carnevale per la coppia. Gosens con un vestito da coccinella e la compagna da sole.
Partita in panchina
Ieri il tedesco è rimasto tutta la partita contro il Como in panchina, sostituito da uno dei protagonisti assoluti della gara: Fabiano Parisi.
Le foto
