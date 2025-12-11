Gudmundsson: "Potrebbe essere il nostro punto di svolta. Non c'è mai stato un problema con Vanoli e sul rigore..."

L'attaccante della Fiorentina, Albert Gudmundsson, è stato intervistato da Sky al termine della partita vinta per 2-1 dai viola: “Non è stato facile per noi e neanche per me. L'importante era vincere stasera e sono contento per il gol e ora dobbiamo pensare al Verona. Dobbiamo recuperare e pensare alla prossima partita e vincere è il modo migliore per recuperare bene”.

Poi: “Punto di svolta stasera? Potrebbe essere, ma è troppo presto per esprimerci il nostro focus adesso va alla partita di domenica”.

Gud ritorna sull'episodio del rigore di Reggio Emilia: “Abbiamo tanti buoni giocatori in grado di battere il rigore. E' vero che sono io il rigorista, ma capisco che ce ne siano altri che vogliano battere. Vanoli? Assolutamente tutto ok, non c'è mai stato un problema”.