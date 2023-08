"Nzola può fare la differenza più di Cabral. Italiano? Deve trovare l'equilibrio in campionato"

A TMW Radio ha parlato l'allenatore Luigi Cagni, intervenendo sul mercato della Fiorentina, che sta per chiudere diversi colpi per la nuova rosa a disposizione di Italiano: “Nzola? Per me può fare la differenza più di Cabral. Ha più qualità, i numeri parlano chiaro. E poi l'allenatore l'ha voluto, lo conosce e farà bene alla Fiorentina. Ha le qualità per farlo. La realtà è che ci sono pochi giocatori di qualità in giro, sia in attacco che in difesa. Non siamo su una bella strada, se il denaro è l'obiettivo finale non finisci bene”.

E ancora, su Italiano: "La cosa più difficile per un allenatore è trovare l'equilibrio nel campionato, ossia trovare la squadra che abbia la prestazione con dei tetti massimi ma anche quando è al ribasso. Deve essere bravo a gestire la situazione del basso, quando sei in difficoltà. E' al terzo anno alla Viola e deve pensare a questo. Facendo così fa 15 partite al massimo e in altre dove è al ribasso deve pensare al risultato e meno al gioco".