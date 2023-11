E la Fiorentina che ne pensa(va) dell'opzione rinvio? Nessuna attività di stampa e nessuna voce nel pre e post gara

C'è chi invoca la devoluzione dell'incasso di Fiorentina-Juventus agli alluvionati, chi voleva una presa di posizione forte e magari la pretesa del rinvio della gara. La società viola ad ora si è limitata, pubblicamente si intende, ad un post di cordoglio e vicinanza sui propri social ma non sappiamo come ha agito e sta agendo nelle proprie stanze. Un primo provvedimento intanto, secondo quanto riportato da Tmw, è l'annullamento di ogni tipo di attività di stampa nel pre gara, dove non dovrebbero esserci dunque né i consueti collegamenti dal Franchi, né voci dirigenziali. In attesa di capire che posizione avesse ed ha la Fiorentina sul merito del rinvio della gara.