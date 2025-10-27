Malusci: "La società si deve dare una svegliata, ma anche i giocatori devono dare di più. Tutta colpa di Pioli? Non ci sto"

Al Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l'ex Fiorentina Alberto Malusci, parlando della situazione dopo il pareggio contro il Bologna e sul momento che sta vivendo Stefano Pioli sulla panchina gigliata.

Questa squadra non gira

"Sono un grande estimatore di Pioli, ma questa squadra non va. Sento parlare di dimissioni, ma questi giocatori devono dare di più. Gumdundsson un po' meglio, il solito Kean, ma il resto male. Non ci sto a dare tutta la responsabilità a Pioli. Qualcuno è irriconoscibile da inizio stagione".

La paura di Fagioli

“A centrocampo Fagioli gioca solo in orizzontale, sembra impaurito e pauroso. La società deve darsi una svegliata, ma i calciatori devono metterci del loro. Sabiri ha fatto meglio di tanti quando è entrato. Poi anche la situazione è brutta e te sei inerme”.