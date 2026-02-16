Gloria Medina, moglie e vedova di Celeste Pin, e la figlia Melissa, hanno diramato un messaggio per comunicare la sepoltura dell'ex difensore viola, scomparso lo scorso luglio.

Il messaggio

"Oggi, dopo quasi sette mesi, abbiamo finalmente dato sepoltura a Celeste. È stato un tempo lungo e doloroso, pieno di attese e di vuoti difficili da spiegare. Ma oggi abbiamo potuto salutarlo con amore, in modo semplice e dignitoso, come lui avrebbe voluto".

Il luogo di sepoltura

“Desideriamo anche ringraziare di cuore chi ci ha permesso e concesso che Celeste potesse riposare in un luogo così speciale. Ora Celeste riposa al Cimitero delle Porte Sante di San Miniato al Monte, Firenze. Per chi desidera ricordarlo con una preghiera o un pensiero, potrà farlo lì, nel silenzio e nel rispetto. Noi lo affideremo ogni giorno al ricordo più bello: la sua bontà, il suo sorriso, la sua presenza nella nostra vita. Grazie a chi ci è stato vicino con discrezione, affetto e rispetto. Porteremo sempre Celeste nel cuore. Gloria e Melissa".