Dopo la sfortunata parentesi a Firenze, Sirigu è pronto a rimettersi i guantoni in Ligue 1

Non è stata di certo una parentesi fortunata quella di Salvatore Sirigu alla Fiorentina, con il portiere che si è rotto il tendine d'achille a poche settimane dal suo arrivo in viola, finendo anzitempo la stagione.

Un infortunio che poteva far pensare al possibile ritiro, ma niente di tutto questo sembra essere nei piani dell'estremo difensore ormai 36enne. Come riporta il sito Foot Mercato, Sirigu ha già un accordo con il Lorient e potrebbe dunque tornare in Ligue 1 dopo la lunga esperienza al Paris Saint-Germain.