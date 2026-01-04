​​

Nicola: "La Fiorentina non c'entra niente con la lotta per la salvezza. Non è tra le nostre concorrenti"

“La Fiorentina? Non c'entra niente con la lotta per non retrocedere”. Di questo ne è sicuro l'allenatore della Cremonese, Davide Nicola

Il tecnico grigiorosso lo dice chiaramente dopo la sconfitta subita contro i viola: “Non c’entra niente, ma ci prendiamo in giro? E questo lo dico per la qualità della rosa”. 

E poi aggiunge: “Io non ce la metto nella mia testa tra le nostre concorrenti, perché ci viogliono due partite per riprendere tutti. Guardiamo a noi e alle altre squadre che devono lottare per prendere punti”. 

Sulla gara: “E' stata una partita molto brutta sotto tutti gli aspetti. Abbiamo sbagliato una quantità industriali di passaggi. Potevamo impensierire di più e meglio la Fiorentina. Dall’altra parte c’era una squadra che non ha l’obiettivo nostro, anche se, prendere gol allo scadere ti fa rosicare”. 

 

 

