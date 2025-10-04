I convocati di Pioli contro la Roma: nessuna sorpresa, torna in distinta Kean dopo la squalifica europea
La Fiorentina ha diramato i 24 convocati per la sfida di domani contro la Roma, al Franchi, alle 15.
Un solo recupero
Torna Kean dopo la squalifica scontata in Conference, ancora assente invece Sohm, alle prese con una fascite plantare, così come Kouamé e Lamptey che ne avrà ancora per molto.
La lista completa
La lista dei convocati viola per la partita contro la Roma:
1) COMUZZO Pietro
2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson
3) DE GEA QUINTANA David (P)
4) DZEKO Edin
5) FAGIOLI Nicolò
6) FAZZINI Jacopo
7) FORTINI Niccolò
8) GOSENS Robin Everardus
9) GUDMUNDSSON Albert
10) KEAN Moise Bioty
11) KOUADIO Eddy Nda Konan
12) LEZZERINI Luca (P)
13) MANDRAGORA Rolando
14) MARÍ VILLAR Pablo
15) MARTINELLI Tommaso (P)
16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans
17) NDOUR Cher
18) PARISI Fabiano
19) PICCOLI Roberto
20) PONGRAČIĆ Marin
21) RANIERI Luca
22) RICHARDSON Michael Amir Junior
23) SABIRI Abdelhamid
24) VITI Mattia