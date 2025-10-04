​​

I convocati di Pioli contro la Roma: nessuna sorpresa, torna in distinta Kean dopo la squalifica europea

Redazione /
Moise Kean
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

La Fiorentina ha diramato i 24 convocati per la sfida di domani contro la Roma, al Franchi, alle 15.

Un solo recupero

Torna Kean dopo la squalifica scontata in Conference, ancora assente invece Sohm, alle prese con una fascite plantare, così come Kouamé e Lamptey che ne avrà ancora per molto.

La lista completa

La lista dei convocati viola per la partita contro la Roma:

1) COMUZZO Pietro

2) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

3) DE GEA QUINTANA David (P)

4) DZEKO Edin

5) FAGIOLI Nicolò

6) FAZZINI Jacopo

7) FORTINI Niccolò

8) GOSENS Robin Everardus

9) GUDMUNDSSON Albert

10) KEAN Moise Bioty

11) KOUADIO Eddy Nda Konan

12) LEZZERINI Luca (P)

13) MANDRAGORA Rolando

14) MARÍ VILLAR Pablo

15) MARTINELLI Tommaso (P)

16) NICOLUSSI CAVIGLIA Hans

17) NDOUR Cher

18) PARISI Fabiano

19) PICCOLI Roberto

20) PONGRAČIĆ Marin

21) RANIERI Luca

22) RICHARDSON Michael Amir Junior

23) SABIRI Abdelhamid

24) VITI Mattia

