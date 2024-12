A giro per l'Europa con un diciottenne in porta: la classe 2006 va in Conference anche con Martinelli. E se Terracciano lascia, ecco la promozione

Ha aspettato il suo turno nonostante fosse previsto l'esordio in Coppa Italia, per Tommaso Martinelli il count down per arrivare alla prima presenza stagionale è in scadenza: giovedì prossimo con il Lask sarà lui a difendere i pali viola. Quasi a furor di popolo, dopo l'ultima apparizione di Terracciano. Quest'anno per lui è di tirocinio, come scrive il Corriere dello Sport-Stadio, ma se a gennaio Terracciano dovesse cedere alle sirene del mercato, per Martinelli potrebbe arrivare anche una promozione anticipata.