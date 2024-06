E Sarri? Niente Fiorentina e la proposta greca non sembra convincerlo. Il tecnico prende tempo

L'allenatore della Fiorentina è Raffaele Palladino. Ciò significa che Maurizio Sarri, dunque, non siederà sulla panchina viola, che rientrava tra le opzioni per il futuro. Dove può andare il tecnico toscano adesso? Una proposta c'è, ma non lo convince del tutto.

Sarri in Grecia? L'allenatore tentenna

Da giorni c'è la concreta proposta del Panathinaikos per Maurizio Sarri, ma il tecnico non è del tutto convinto. Come riporta Sportitalia, prende tempo di fronte all'offerta. Nonostante il club greco sia disposto ad aspettarlo, è molto probabile che a breve possa virare su un altro profilo.