Brutte notizie per De Rossi: la Roma rischia di perdere un centrocampista in vista della Fiorentina

Fiorentina-Roma, in programma domenica, rappresenta un interessante scontro nella lotta alle posizioni europee in campionato. Entrambe arrivato affaticate dai successi di ieri in Europa; i giallorossi, nello specifico, hanno battuto il Brighton per 4-0. Intanto, verso Firenze, De Rossi non riceve solo buone notizie.

Paredes non si allena

Ieri Leandro Paredes è uscito dal campo coi crampi e oggi, come riporta Tuttomercatoweb.com, non si è allenato a causa di qualche problema muscolare ancora fastidioso. L'argentino è in forte dubbio contro la Fiorentina; in caso, è pronto a scendere in campo Edoardo Bove al suo posto, al fianco di Cristante e Pellegrini.