Calciatore, tifoso della Lazio, ma con una piccola parte di cuore ancora legata alla Fiorentina. Stiamo parlando di Danilo Cataldi.

“Un'esperienza diversa”

Il quale, su Lazio Style Channel ha detto: “Firenze è stata diversa rispetto alle precedenti esperienze, è stato differente”.

“Kean e Immobile sono…”

Cataldi è stato chiamato in causa anche per fare un paragone tra Immobile e Kean. Quest'ultimo lo ha conosciuto molto bene nella sua ultima esperienza in maglia viola: “Credo che sia un paragone complicato: Ciro ha passato tanti anni a livelli importanti. Lui era incredibile, un attaccante che ha avuto una continuità impressionante, che la gente sottovaluta. Abbiamo avuto un ragazzo che ha vinto una scarpa d’oro. Kean credo che sia un giocatore incredibile, dalle potenzialità atletiche impressionanti. L’anno scorso ha fatto un campionato importante: è un giocatore forte. Credo che ripetere lo scorso anno sia difficile, ma ha tutte le qualità per poterlo fare. Ho trovato un ragazzo per bene”.