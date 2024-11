Pausa lunga. Questa volta la Fiorentina il riposo, meritato, se lo prende tutto: ecco quando ritornerà in campo la squadra di Palladino

Dopo la vittoria contro il Torino, era arrivata dal gruppo viola la richiesta di tornare subito in campo in vista dell'Apoel Nicosia, quando Palladino aveva concesso un giorno di riposo. Questa volta, invece, il gruppo viola se li gode tutti i giorni liberi accordati dal mister viola dopo il filotto di sei vittorie di fila in campionato.

E così, anche per recuperare le batterie in vista di un tour de force che porterà la Fiorentina a fine anno, Palladino ha concesso riposo alla suq squadra fino a lunedì. Una settimana piena dopo la vittoria contro l'Hellas Verona. Pausa lunga, ma ponderata. Lo scrive La Nazione.