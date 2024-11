Il punto sugli infortunati: attesa per Cataldi e Gud, Bove non preoccupa. Ecco quando rivedremo Richardson

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sugli infortunati in casa Fiorentina, anche dopo la notizia della lesione muscolare di Amir Richardson, tornato a Firenze anzitempo dal ritiro con il Marocco. Partendo proprio dal centrocampista viola, la lesione di secondo grado al muscolo soleo della gamba destra gli potrebbe costare uno stop di un mese, un mese e mezzo, con il giocatore che rientrerà verosimilmente in campo direttamente il prossimo anno.

Sotto la lente d'ingrandimento c'è anche Cataldi che tornerà a disposizione per la trasferta di Como. Attesi passi avanti anche da Gudmundsson, che spera di essere convocato coi lombardi ma che più verosimilmente sarà "abile e arruolato" con l'Inter. Nessuna preoccupazione infine per Bove, rientrato dal ritiro con l'Under 21 per un piccolo risentimento muscolare.