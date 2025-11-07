Amiri: "Contro la Fiorentina, la fortuna ha girato dalla nostra parte. Che sollievo"

Prima sconfitta in Conference League per la Fiorentina, contro un Mainz che invece resta a punteggio pieno nella competizione. Al termine della sfida, il centrocampista Nadiem Amiri ha parlato alla UEFA.

“Che sollievo!”

“Nel finale siamo riusciti a trovare il gol della vittoria: devo dire che per noi è stato un enorme sollievo. Giocare oggi contro la Fiorentina è stato molto difficile, però si è visto il nostro impegno. Siamo finalmente stati ricompensati”.

“La fortuna ha girato dalla nostra parte”

“Alla fine la fortuna, a un certo punto, ha giocato dalla nostra parte. Me lo sentivo. Questa è stata una serata speciale per tutti noi del Mainz, per lo spogliatoio e per i tifosi”.