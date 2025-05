Ma come sta Cataldi? Dal Viola Park tutto tace e cresce il timore di non poterlo più vedere in questa stagione

Danilo Cataldi è ormai fuori da due settimane e un suo rientro sembra tutt'altro che imminente; il centrocampista infatti non figura fra i convocati nemmeno per la sfida contro il Venezia. Il pericolo è che l'assenza si faccia più lunga del previsto.

L'infortunio subito

L'ex Lazio è alle prese con un infortunio muscolare alla coscia subito durante la semifinale di andata contro il Betis, quando è uscito al ventinovesimo minuto facendo posto a Yacine Adli (indiziato numero uno per sostituirlo anche stasera al Penzo). Sono già tre le partite saltate da Cataldi, ma per quanto tempo ancora non sarà a disposizione di Raffaele Palladino?

Tutto tace sulla condizioni del centrocampista

Dal Viola Park non trapelano indizi sulle condizione del centrocampista che, nonostante un modo di giocare poco appariscente, è diventato fin da subito l'equilibratore perfetto della mediana viola. Non è il primo infortunio che il classe '94 subisce questa stagione; già a gennaio aveva dovuto saltare quattro partite per un problema muscolare simile a quello subito contro il Betis. Il timore è che Cataldi possa addirittura non rientrare per la stagione in corso, lasciando Palladino senza il suo perno di centrocampo per le ultime tre partite che si preannunciano fondamentali per le speranze europee viola.