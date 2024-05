Corriere dello Sport-Stadio: Commisso ha garantito il ritorno nel grande calcio

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Viola, Coppa obbligatoria". Sottotitolo: "Venerdì euro-spareggio col Napoli". Sommario: "Serve la vittoria contro Calzona per garantirsi almeno la Conference ma in caso di trionfo ad Atene il club di Commisso entrerebbe di diritto in Europa League".

Pagina 10

Grande spazio per: “Fiorentina tanta Europa in due gare”. Sottotitolo: “Battere il Napoli per assicurarsi la prossima Conference, poi vincere ad Atene per avere l’Europa League”. Occhiello: “Commisso ha garantito il ritorno nel grande calcio E un salto nel ranking Uefa”. In taglio basso: “Rimonte, i viola hanno imparato”.

Pagina 11

In taglio alto: “Arthur-Firenze, bella intesa Ma il riscatto resta proibitivo”. Sottotitolo: “Quei 20 milioni da dare alla Juve e l’ingaggio del giocatore rendono la sua permanenza alla Viola molto difficile. Però il brasiliano si è esposto: “Io qui sto bene” La continuità atletica ritrovata”.