Contentissimo l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo il trionfo di Genova: “C'è grande entusiasmo, temevamo questo esordio ma non abbiamo sbagliato nulla. Sono contento dei nuovi, anche se dobbiamo far crescere la condizione di Arthur”.

E poi: "Stiamo cercando di aggiustare il nostro recupero palla, ma oggi ci siamo comportati bene. Ci speravo di vedere una squadra così ed è stata una bella soddisfazione. Il pensiero più grande che ti toglie il sonno è quello di inserire i nuovi, ma se queste sono le risposte…".

Su Bonaventura: “Adesso ha i suoi 34 anni e quando si arriva a questa età qua sei nel pieno delle tue conoscenze e qualità. Può fare tanti ruoli e ora gioca più avanzato. Avercelo libero di pensiero e di poter giostrare è perfetto. Possiamo utilizzarlo in varie posizioni senza sovraccaricarlo”.

A Genova ha esordito Kayode: “Ha un carattere davvero forte, non teme nulla e ha un grande motore, una grande corsa e fisicità. Ha girato per qualche giorno per il centro sportivo con la medaglia al petto, ha risposto davvero alla grande”.