Cade male l'avversario di Conference League della Fiorentina. KO interno contro l'ottava del campionato ceco

Serie A stasera, Coppa Italia mercoledì e il giovedì della settimana successiva la Conference League. La Fiorentina ha pescato bene trovando il Viktoria Plzen, che occupa sì le prime posizioni in campionato, ma nella lega della Repubblica Ceca.

Perde l'avversario europeo della Fiorentina

Oggi, la formazione di Plzen è caduta in casa contro lo Slovan Liberec, che prima di vincere oggi, occupava l'ottava piazza del campionato. Chalus ha sbloccato il match al 63' per gli ospiti, poi il pari del Plzen con Metsoko, ma poco dopo Kulenovic regala una doppietta che sa di tre punti per lo Slovan. Plzen sconfitto a domicilio, nonostante il terzo posto sia saldamente nelle sue mani.