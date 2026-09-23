"Centrocampo Fagioli-Ndour per le esigenze attuali, ma con un cambio la Fiorentina si evolverebbe"

Intervenendo al Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Giampaolo Marchini ha parlato della Fiorentina sotto tanti punti di vista, toccando temi di squadra e soffermandosi anche su qualche singolo.

Focus durante la sosta

"Vanoli deve insistere sui concetti difensivi: posizionamenti e distanze, quello che è balzato più all'occhio nelle ultime partite al netto di qualche miglioramento. Il gol preso con il Napoli è un errore quasi scolastico, quindi è importantissimo avere un coefficiente di gol subiti nettamente inferiore rispetto a quello attuale. Ci sono poi anche altri aspetti, come la condizione fisica e il recuperare alcuni giocatori. Comunque, sull'aspetto difensivo bisogna mettere la lente d'ingrandimento".

Le scelte in mediana

"Credo che in quello che ha detto Vanoli ci siano gran parte delle necessità attuali, quindi essendo Ndour e Fagioli presenti dalla scorsa stagione e sapendo quello che vuole il mister è più facile mettere in pratica le nuove direttive. E' altrettanto vero che giocare con Fagioli e Oulai corrisponderebbe all'evoluzione di questa Fiorentina. Oulai oltre a qualità dà tanta sostanza, anche se fisicamente può sembrare inferiore rispetto a Ndour. Contro il Napoli, in una ripartenza in superiorità numerica, ha dato un pallone senza senso e questo dà l'idea dellla sua fragilità in fase di costruzione".