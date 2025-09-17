Ferrari: "Con Lamptey portiamo a Firenze l'esperienza della Premier League e un calciatore nel giro della Nazionale"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha preso la parola in apertura della conferenza stampa di presentazione di Tariq Lamptey: “Ha già avuto modo di esordire e ovviamente di conoscere la squadra e i compagni. Portiamo a Firenze un ragazzo che ha fatto esperienza in Premier League ed è nel giro della Nazionale, prima con gli USA e adesso con il Ghana”.