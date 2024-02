Pin: "Belotti darà mano a Beltran e viceversa. Commisso? Oggi si parla solo di soldi, ma i risultati? Non mi piace fare il commercialista"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio per parlare della situazione attuale in casa viola, a cominciare da Vincenzo Italiano: “Commisso lo ha difeso, deve far piacere a lui. Ma domenica c'è il Frosinone e contano i risultati che fai, prima dell'intervento del club. Bilanci? Sì, oggi si parla soltanto di soldi. Anche Commisso stamattina ha sottolineato dei conti e dei bilanci. Ma io ero rimasto a un calcio diverso e non mi piace fare il commercialista. Ma i risultati sportivi? Dimenticati?".

“Belotti e Beltran si daranno mano”

Su Belotti: “Sono contento che sia arrivato a Firenze, finalmente la Fiorentina ha un centravanti vero. A Roma non ha fatto bene, ma ha giocato davvero poco. Sarà utile per far crescere Beltran, ma anche viceversa”.

“Mi dispiace per Jack”

Su Bonaventura: “Mi dispiace per le vicende contrattuali che lo riguardano. Ma fa tanto in questa squadra, spero torni a fare la differenza”.