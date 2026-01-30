Nicolussi Caviglia: "Auguro il meglio alla Fiorentina, grazie a quelli con cui ho lavorato. Ora a Parma..."

L'avventura di Hans Nicolussi Caviglia alla Fiorentina non ha lasciato tracce indimenticabili. Il giocatore, arrivato in prestito con diritto dal Venezia, ha trascorso sei mesi in viola senza incidere particolarmente. Ha già lasciato il club, destinazione Parma, e si è presentato ai suoi nuovi tifosi.

Nicolussi Caviglia si presenta a Parma

Queste le sue parole in conferenza, riportate da Tuttomercatoweb.com: “Per me è un ritorno molto piacevole. Sono stato qua pochi mesi ma già avevo capito la società e la città. Ringrazio molto il club, anche il mister con cui ho già parlato. Spero di meritarmi la stima dei tifosi”.

“Auguro il meglio alla Fiorentina, la ringrazio”

Sulla Fiorentina: “Auguro il meglio alla società e ringrazio coloro con cui ho lavorato. Che effetto fa giocare contro la Juve? Una partita importante, ma come le altre. A quale libro paragonare questo ritorno? Ho imparato che le passioni sono importanti ma molte volte si strumentalizzano, quindi preferisco godermele e non so farti un paragone, preferisco pensare al campo”.