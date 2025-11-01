Sarà un Lecce a tinte viola: recuperato Sottil e reintegrato Maleh, entrambi presenti domani. Incrocio anche... fra diesse
Anche il Lecce ha diramato la lista dei 24 convocati per la sfida di domani contro la Fiorentina, in programma alle 15. Una sfida dalle mille sfumature viola.
Tanta presenza viola
Come annunciato da Di Francesco in conferenza stampa, presente Sottil che ritorna tra i convocati dopo quasi un mese di stop: l'ultima sua presenza, contro il Parma, lo vide segnare il gol decisivo dello 0-1. Sarà presente, dopo essere stato reintegrato in rosa, anche un altro ex viola quale Maleh.
La sfida in tribuna
Non solo i giocatori, anche in tribuna ci sarà un incrocio particolare: la Fiorentina, orfana del proprio diesse, sfiderà la squadra del suo predecessore quale Pantaleo Corvino, che lasciò la squadra con l'insediamento di Commisso nel 2019.
