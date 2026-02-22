Graziani: "Peccato per la prima parte di stagione. La storia di Ranieri non mi piace, quando è andato in crisi..."

A RTV38 ha parlato l'ex Fiorentina Ciccio Graziani, parlando di diversi temi di casa viola dopo la vittoria in Polonia e l'avvicinarsi della sfida in casa contro il Pisa.

Le parole di Graziani

“I risultato è stato netto anche se la squadra polacca non mi è dispiaciuta ed ha avuto occasioni. La Fiorentina delle riserve ha giocato una buona partita e la vittoria dà autostima. E in Conference quest'anno non ci sono squadre di grandissimo livello di qualità e si potrebbe pensare ad una finale. Fare questo tipo di turnover ti dà poi la possibilità di mettere i migliori in campionato. I giocatori in campo erano sì importanti ma c'era un buon turnover e questa vittoria porta entusiasmo per affrontare il campionato”.

Sulla squadra

"Nelle ultime 10 partite la Fiorentina ha raccolto buoni punti. Peccato per la prima parte di stagione, ma ho sempre detto che la qualità è alta e serve solo il coraggio di affrontare le partite senza timori, se ci riesce i presupposti tecnici per cogliere la salvezza ci sono".

Su Ranieri

"Ora è tornato ma è una storia che non mi piace, quando gli è stata tolta la fascia gli è stato fatto un torto, è andato in crisi ed ha fatto errori come gli altri giocatori in fase difensiva nonostante una difesa che era la stessa dello scorso anno".