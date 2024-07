L'input arrivato dalla proprietà ricevuto e messo in pratica dai dirigenti. E ora il prossimo a partire potrebbe essere...

Con la cessione di Nikola Milenkovic, la Fiorentina ha drasticamente ridotto il monte stipendi. Calcolatrice alla mano infatti, sono finora quasi 20 milioni di risparmio.

L'input della proprietà

L’input arrivato dalla proprietà, scrive stamani il Corriere Fiorentino, è stato pienamente ricevuto e messo in pratica dai dirigenti anche se, il mercato in uscita, non è certamente finito.

Prossima cessione

Il prossimo a partire potrebbe essere Christian Kouame visto che per lui il Maiorca ha messo sul piatto una proposta da 7-8 milioni di euro.