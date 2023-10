Arthur poteva tornare a Barcellona, ma un veterano blaugrana si sarebbe opposto con forza al suo acquisto: ecco perché

Secondo quanto riportato da Javier Miguel, giornalista spagnolo e collaboratore del podcast "Barça reservat" su Catalunya Ràdio, ha parlato del possibile ritorno al Barcellona di Arthur Melo nel gennaio 2023, quando ancora vestiva la maglia del Liverpool.

Xavi aveva messo gli occhi sull'attuale centrocampista della Fiorentina, ma sarebbe stato Sergio Busquets, interpellato dall'allenatore spagnolo a sconsigliare il suo acquisto, dicendo che il brasiliano aveva condotto una vita disordinata durante il suo periodo al Barça e che non sarebbe stato un buon esempio per i giovani. Settimane dopo, poi, l'infortunio del giocatore in Premier.