C'era avversario peggiore del Milan per la Fiorentina? Premio per due protagonisti rossoneri

La Fiorentina ha un compito tutt'altro che banale: ripartire al meglio dopo la sosta per le nazionali. E deve farlo a San Siro contro il Milan di Massimiliano Allegri, appena sotto le capolista Napoli e Roma e probabilmente tra le squadre più in forma di tutto il campionato. Lo testimoniano due premi assegnati a due grandi protagonisti rossoneri.

Fiorentina, non ti tocca un avversario facile: premi per il Milan

La Serie A ha ufficializzato i propri premi per il mese di settembre. Allegri è stato scelto come miglior allenatore, mentre Pulisic (con 3 reti e 2 assist) è il miglior giocatore di tutto il campionato. Un biglietto da visita non banale: la Fiorentina è avvisata.