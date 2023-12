L'ambizione di Zirkzee: "Non siamo quarti per caso. Voglio vincere un trofeo a Bologna"

Joshua Zirkzee, in gol contro la Fiorentina e uomo del momento in Serie A, ha parlato ai canali ufficiali del Bologna: “Qui sto benissimo, l'anno scorso mi è servito per ambientarmi e adesso mi sento a casa. Non penso al futuro, ma solo a vincere un trofeo con la maglia del Bologna”.

E poi sulla classifica: “Non la guardiamo, anche se essere quarti è una grande soddisfazione. Manteniamo i piedi per terra, ma al contempo sappiamo che le cose non succedono per caso. La squadra è giovane, forte e se la può giocare contro chiunque. Finora abbiamo perso solo due volte, qualcosa vorrà pur dire".