La Fiorentina continua a guardare in Argentina: c'è un profilo in scadenza per la difesa

Con il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024, Nicolas Valentini potrebbe essere un obiettivo di mercato per diversi club, tra cui anche la Fiorentina che segue il suo profilo da tempo.

Sono state segnalate sul giocatore anche Inter e Lazio, con il nuovo presidente nerazzurro Beppe Marotta sempre attento alle opportunità a costo zero. Sulle sue tracce dunque non solo i viola dalla Serie A, ma per conoscere il suo futuro servirà ancora un po' di tempo. Lo scrive calciomercato.it