A Radio Bruno ha parlato Alberto Fontana, ex portiere, che è intervenuto sul tema estremo difensore alla Fiorentina. Terracciano o De Gea contro il Panathinaikos? Fontana risponde così: "Generalmente fino a un certo punto la parola ha un valore. Quando si arriva alla fine solitamente un titolare viene richiamato in causa. Due mesi fa si era in un altro momento, ora servono certezze.

In campo serve la complicità. Anche la palla facile sembra non essere facile. Il dettaglio di De Gea a Napoli è importante. Mentalmente la Fiorentina non è al top. Ci sono delle difficoltà di reparto e gli ultimi risultati hanno tolto certezze. Se Palladino ha preso degli accordi con Terracciano, Palladino deve giustificare le scelte al giocatore. Sta al mister, in base a quello che è stato detto, dire le cose come stanno adesso. De Gea è più affidabile"