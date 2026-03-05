Un arbitro che la Fiorentina trova solo al Franchi...e con lui si segna molto

La partita tra Fiorentina e Parma, in programma domenica prossima allo stadio Artemio Franchi, con inizio alle ore 15, sarà diretta da Luca Zufferli della sezione di Udine.

Precedenti con la Fiorentina

Il suo score con la squadra gigliata parla di tre vittorie, zero pareggi e una sconfitta. La sconfitta è arrivata quest'anno in Fiorentina-Napoli 1-3 alla terza giornata di questo torneo di Serie A. Ha sempre diretto i viola al Franchi, mai fuori casa.

In queste quattro partite hanno sempre segnato sia i gigliati che la formazione avversaria e si va avanti alla media di quattro gol a match che è rilevante

Precedenti con il Parma

Cinque i precedenti con gli emiliani che hanno ‘prodotto’ due vittorie, due pareggi e una sconfitta. La compagine ducale non ha mai vinto in trasferta con lui. E' la prima volta che trova i ducali in questa stagione. (Dati statistici a cura di Footstats.it)