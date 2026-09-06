Dopo la Fiorentina, il Frosinone batte anche il Venezia. Parma e Monza non si fanno male. La nuova CLASSIFICA di Serie A

Nel pomeriggio di Serie A sono andati in scena due match importanti per la lotta salvezza. Parma-Monza e Frosinone-Venezia si sono infatti affrontate con l'obiettivo di smuovere la classifica e allontanare i diretti concorrenti.

Le partite delle 15

Al Tardini non si fanno male il Parma e il Monza che pareggiano 1-1. Sono gli ospiti i primi a trovare il vantaggio con il destro da fuori area di Corvi. Il pareggio degli emiliani arriva a metà della seconda frazione di gioco con Lontani. Non buona la prestazione del viola in prestito Fabbian, sostituito al 45esimo da Cuesta. Molto meglio Eddy Kouadio, che è andato anche vicino al suo primo gol in Serie A. Molto più emozionante la partita tra Frosinone e Venezia, vinta dai ciociare 3-2 dopo essere stati riacciuffati dai veneti per due volte. Alvini vince ancora e continua la sua corsa salvezza.

La classifica

La nuova classifica: Inter 9, Roma 9, Como 7, Juventus 6, Milan 6, Lazio 6, Atalanta 6, Frosinone 6 Udinese 4, Cagliari 3, Napoli 3, Lecce 3, Sassuolo 3, Torino 3, Venezia 0, Monza 1, Parma 1*, Genoa 0*, Bologna 0, Fiorentina 0*.

*Una partita in più