Il centrocampista della Fiorentina Michael Folorunsho, grande ex nella gara contro la Lazio, è intervenuto a DAZN dopo la vittoria contro i biancocelesti.

Sulla gara

Folorunsho si esprime così: "Non vedevamo l'ora di tornare alla vittoria. Abbiamo sofferto ma se si vuole ottenere grandi risultati bisogna farlo. David (De Gea, ndr, ci ha tenuti vivi alla fine con quella parata. Sono stati bravissimi i ragazzi a farmi integrare subito”.

Sulla sua fede laziale

E prosegue: "Chi mi conosce sa quanto per me è speciale giocare contro la Lazio. Sono cresciuto su quei seggiolini. Sono contento. Da professionista provo sempre a dare il meglio per la mia squadra. Però non ho mai nascosto la mia fede".