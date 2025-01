Beltran: "L'unico modo per vincere oggi era giocare stando uniti. Abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo"

L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltran, autore del secondo gol contro la Lazio, ha parlato a fine gara a DAZN: "

"L'unico modo per vincere era giocare stando uniti"

Beltran commenta: "Oggi l'unica maniera per vincere era giocare uniti. La Lazio ha qualità. Abbiamo sempre dimostrato di essere un grande gruppo.

E per la squadra…

E aggiunge: "Io lavoro molto per la squadra per la Fiorentina e questo gruppo lo faccio volentieri. Folorunsho? Lui è come se fosse con noi da parecchio tempo”.