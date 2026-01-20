La formazione ufficiale della Fiorentina Primavera: Galloppa sceglie Fei tra i pali, torna Bonanno in mediana. Due assenze pesanti

Alle ore 14:00 la Fiorentina Primavera sfida il Parma e Daniele Galloppa, allenatore della squadra viola, ha scelto gli undici calciatori che inizieranno la sfida in casa dei ducali.

Le scelte di Galloppa

Fei difenderà i pali, in difesa Trapani a destra, Turnone e Sadotti centrali ed Evangelista a sinistra. Mediana con Montenegro, Conti e Bonanno, sulla trequarti ecco Atzeni, davanti Mazzeo dietro la prima punta Jallow. Non a disposizione anche oggi sia Braschi che Balbo, impegnati con la prima squadra. Ancora fuori per infortunio Keita.

L'undici viola

FIORENTINA (4-3-1-2): Fei; Trapani, Turnone, Sadotti, Evangelista; Bonanno, Montenegro, Conti; Atzeni; Mazzeo, Jallow.