E se partisse Kean chi potrebbe essere il nuovo centravanti? Gli obiettivi viola
E se Kean partisse, chi potrebbe essere il nuovo centravanti della Fiorentina? Una questione questa della quale la società si è già occupata per non farsi trovare impreparata.
I nomi
E qualche nome già circola. Su La Gazzetta dello Sport viene riportato in primo luogo il nome di Pinamonti del Sassuolo. Da monitorare anche Dovbyk in uscita dalla Roma così come Pellegrino del Parma. Per quest'ultimo c'è in corsa anche la Juventus.
Questione Piccoli
Un discorso a parte può essere fatto per Piccoli, giocatore difficilmente collocabile ma per il quale non è pensabile una cessione a titolo definitivo che, in questo momento, determinerebbe una minusvalenza dopo i 25 milioni (più bonus) spesi l'anno scorso.
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