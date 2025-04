Rocco Commisso non perde occasione per stare vicino alla Fiorentina, e non solo alla prima squadra. Il presidente viola è infatti presente sulle tribune del Viola Park per assistere, insieme alla moglie Catherine, alla partita tra la Fiorentina Femminile e la Juventus in corso in questo momento. Di seguito la foto realizzata da Fiorentinanews.com:

