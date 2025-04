Rubava anche al Viola Park: Arrestato ladro seriale

La Procura di Firenze ha chiesto la custodia cautelare in carcere per un 23enne fiorentino. Ci sarebbe lui dietro la bellezza di 39 furti commessi in un anno tra Firenze e Bagno a Ripoli.

Secondo quanto riportato da Firenzepost.it, il giovane avrebbe fatto razzia anche all'interno del Viola Park, il centro sportivo dove si allenano tutte le squadre della Fiorentina.

Portafogli e cellulari portati via dagli spogliatoi durante un allenamento delle giovanili, questo il suo ‘colpo’ dentro al Viola Park.