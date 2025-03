A rilento la vendita dei biglietti per Fiorentina-Panathinaikos: ecco quanti tagliandi sono stati acquistati

Non sembra decollare la vendita dei biglietti per Fiorentina-Panathinaikos, sfida di ritorno degli ottavi di finale di Conference League che sarà in scena giovedì sera al Franchi. La Fiorentina dovrà ribaltare il risultato dell'andata, con la squadra viola che ha perso ad Atene 3-2.

Per il momento sono stati venduti poco più di 13mila tagliandi per la partita di Conference, con nessun abbonamento valido per la gara. C'è ancora tempo per acquistare i biglietti, anche se il sold out sembra essere molto lontano. Dalla Grecia in arrivo mille tifosi del Pana.