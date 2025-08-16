Fedorchuk: "La Fiorentina è una squadra di un altro livello rispetto al Polissya, ora Rotan si trova in una situazione molto difficile"

L'ex allenatore di diverse squadre ucraine, Oleg Fedorchuk, ha espresso il proprio pensiero sulla doppia partita che vedrà impegnata la Fiorentina contro il Polissya. Una sfida ad eliminazione che consentirà ad una delle due squadre di accedere al maxi girone di Conference League.

“Fiorentina di livello molto più alto”

“La Fiorentina è una squadra di livello molto più alto del Polissya in termini di giocatori – ha detto - non c'è nulla da dire su questo. Ora Rotan (l’allenatore del Polissya ndr) si trova in una situazione molto difficile, perché non conosce appieno il vero potenziale della maggior parte dei giocatori della sua nuova squadra”.

“Giocatori zavorra nel Polissya”

Fadorchuk ha aggiunto: “Il mercato è ancora aperto e la squadra deve rafforzarsi ancora, ma attualmente il Polissya ha già troppi giocatori che sono una zavorra per il club. C’è da dire però che prima di Rotan, il Polissya aveva uno staff tecnico non molto professionale, per usare un eufemismo".