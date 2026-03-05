Brovarone: “Gudmundsson agghiacciante, acquisto clamorosamente fallito. Mistero Rugani, non superiore agli altri difensori viola”

Ospite di Toscana TV, l’intermediario di mercato Bernardo Brovarone ha spaziato tra tanti temi attuali di casa Fiorentina e soffermandosi anche su vari singoli della rosa viola.

“Tutto inconcepibile, deludente e sorprendente, la Fiorentina aveva trovato l’equilibrio col cambio di modulo, che non è garantisse chissà quale solidità, però… Vanoli ha detto che aveva visto stanca la difesa e ha preferito aggiungere un terzo centrale come Rugani, che però ha dimostrato palesemente di non essere in grado di fare 90 minuti come lo stesso allenatore viola ha ammesso. C’è del grottesco da ogni lato ci si giri, penso che essendoci di mezzo la squadra che tifiamo i giudizi siano anche troppo benevoli, ci stanno portando allo sfinimento. Lo scollamento della Fiorentina è stato dettato da scelte tattiche scellerate e da una condizione atletica di nuovo molto sofferente, con la squadra che non ha mai avuto una scossa, nemmeno nervosa, non si è vista alcuna reazione nemmeno nel secondo tempo”.

’Rugani è un mistero, giocatore normale’

“Paratici è arrivato in un momento molto delicato, non c’è niente di strano a condividere le decisioni con il direttore sportivo. Rugani è una figura di estrema fiducia del ds viola, ma lo ritengo un calciatore di assoluta normalità e non superiore ai difensori viola, uno che ha giocato poco in tutta la sua carriera. Penso sia un mistero, e certamente non un leader di una difesa a tre. Ora col Parma serve ridare equilibrio senza andare a studiare chissà quali soluzioni per la difesa. Penso a Fortini o Comuzzo, che vedono che si cambia modulo e l’allenatore fa giocare Harrison a destra perché non si fida, mi chiedo come possano reagire psicologicamente. Penso anche a Kouadio, un ragazzo molto interessante, che problema c’era a far giocare lui?”.

“Le parole di De Gea? È il capitano, ha un’esperienza straordinaria, ma quanto ha detto ha trasmesso quasi arrendevolezza, questa è la sensazione che ha dato. Lo spagnolo è tutt’altro rispetto allo scorso anno, criticabilissimo anche tecnicamente. Vanoli ha scaricato tutte le colpe sui calciatori quando fino a poche settimane fa aveva fatto l’opposto. Mettersi contro la squadra può far diventare scomoda la situazione. Vanoli è apprezzabile come persona, ce la sta mettendo tutta, poi è criticabilissimo per ogni altro aspetto. A Firenze da anni purtroppo si faticano a trovare spiegazioni sotto tanti aspetti”.

‘Un acquisto clamorosamente fallito’

“Gudmundsson è il giocatore che mi manda più in bestia di tutti. In due anni non gli ho visto fare una cosa normale nel campo di calcio. Va a ritmi blandissimi, ride, scherza, in campo è qualcosa di agghiacciante come il freddo della sua Islanda, non fa nulla. Viviamo con la speranza che finalmente faccia una bella doppietta, degli assist a Kean, invece non l’ho mai visto fare la differenza. Nelle partite di cartello dovrebbe dare gli strappi che gli competono, sennò non è giustificabile né il suo stipendio né il prezzo: è un acquisto clamorosamente fallito”.