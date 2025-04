Si avvicina Milan-Fiorentina, gara in programma sabato alle ore 20:45. Le condizioni ambientali rossonere sono molto intrecciate alla partita di stasera, la semifinale di Coppa Italia contro l'Inter, ma in generale si registra un umore piuttosto basso. Lo conferma il giornalista Enrico Currò, intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Senza la Supercoppa, si potrebbe già parlare della stagione del Milan come fallimentare. E Conceicao rischia in questo turno di Coppa. La gara di stasera è la più importante della sua stagione”.

“Per la Fiorentina è una manna dal cielo beccare il Milan adesso”

E aggiunge: “Anche contro la Fiorentina sarà una gara importante, ma a maggior ragione se dovesse andare male stasera. Per le caratteristiche della squadra viola e per il suo momento, incontrare il Milan adesso è una manna dal cielo. I rossoneri sono sempre sul filo della contestazione, ciò potrebbe aiutare la Fiorentina. Poi, mai dire mai”.