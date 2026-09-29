Si riempie l'infermeria del Genoa: il talento svizzero rimanda l'appuntamento con l'esordio da titolare

Tegola per il Genoa di Daniele De Rossi, che perde un altro pezzo in vista della sfida del 10 ottobre contro la Fiorentina: l'ultimo infortunio in casa rossoblù arriva per un giocatore attorno al quale si stava creando molto interesse.

Il talento svizzero

Prelevato dal Thun per 4mln di euro, dopo aver vinto il campionato svizzero, Franz-Ethan Meichtry è arrivato a Genova dopo una stagione da 8 gol e 3 assist: centrocampista classe 2005, in Italia ha sinora raccolto solo 47 minuti nelle prime quattro, senza nemmeno entrare contro il Parma. Proprio adesso che sembrava il momento per entrare nelle rotazioni di De Rossi, però, è stato frenato da un problema fisico.

Fermato sul nascere

Come riporta l'ANSA, non ci vorranno meno di due settimane per rivedere Meichtry in campo: durante la sosta, con la sua Svizzera Under 21, ha riportato una distrazione della muscolatura dell'anca. Rientrato a Genova nella giornata di sabato, gli accertamenti odierni hanno assestato il danno: assenza forzata, dunque, contro la Fiorentina.