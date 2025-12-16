Galli: "I giocatori devono avere l'onestà di dire chi se la sente e chi no. Ci vogliono calciatori disposti a buttarsi nel fuoco per la maglia"
L'ex dirigente e calciatore della Fiorentina, Giovanni Galli, su La Gazzetta dello Sport punta il proprio dito all'indirizzo dei calciatori viola.
Onestà e schiettezza
“A questo punto credo che Paolo Vanoli debba capire su chi poter puntare fra i giocatori - ha detto Galli - E i calciatori stessi abbiano l'onestà e la schiettezza nel dire chi se la sente e chi no. Vale per tutti, al di là dei nomi più importanti e degli ingaggi più alti”.
“Servono giocatori disposti a buttarsi nel fuoco”
Poi ha ribadito: “Chi non è in grado di dare il cento per cento abbia la schiettezza hiettezza e la correttezza di dirio chiaramente nello spogliatoio al tecnico. Servono giocatori disposti a buttarsi nel fuoco per la maglia e per il bene della Fiorentina. Cosi la salvezza é ancora possibile e la situazione recuperabile”.
Danno d'immagine
Infine: “La retrocessione nell'anno del centenario, sarebbe un danno d'immagine enorme per il club”.