L'ex dirigente e calciatore della Fiorentina, Giovanni Galli, su La Gazzetta dello Sport punta il proprio dito all'indirizzo dei calciatori viola.

Onestà e schiettezza

“A questo punto credo che Paolo Vanoli debba capire su chi poter puntare fra i giocatori - ha detto Galli - E i calciatori stessi abbiano l'onestà e la schiettezza nel dire chi se la sente e chi no. Vale per tutti, al di là dei nomi più importanti e degli ingaggi più alti”.

“Servono giocatori disposti a buttarsi nel fuoco”

Poi ha ribadito: “Chi non è in grado di dare il cento per cento abbia la schiettezza hiettezza e la correttezza di dirio chiaramente nello spogliatoio al tecnico. Servono giocatori disposti a buttarsi nel fuoco per la maglia e per il bene della Fiorentina. Cosi la salvezza é ancora possibile e la situazione recuperabile”.

Danno d'immagine

Infine: “La retrocessione nell'anno del centenario, sarebbe un danno d'immagine enorme per il club”.