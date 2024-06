Barak sì, Ikoné no: c'è spazio per uno solo dei loro mancini sulla nuova trequarti di Palladino

Dopo due anni e mezzo potrebbe chiudersi l'avventura a Firenze di Jonathan Ikoné, calciatore mai realmente espressosi per le grandi aspettative con cui era giunto in città. Secondo il Corriere Fiorentino, tra lui e Barak è molto più probabile che a rimanere sia il centrocampista ceco, in teoria meno attaccante ma molto più concreto sotto porta. Resta da capire che tipo di trequarti disegnerà Palladino ma in ogni caso la Fiorentina dovrebbe puntare su uno solo dei due.