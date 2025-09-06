Anche l'ultimo arrivo di Nicolussi Caviglia è stato portato a termine pensando a Fagioli: il classe 2001 è il perno indiscutibile del centrocampo per Pioli, come sottolinea il Corriere dello Sport. La mossa per arrivare all'ex Venezia servirà proprio per metterlo più a suo agio e affiancargli un altro elemento in grado di gestire più facilmente i compiti di regia. Per il match della ripresa contro il Napoli di Conte, il tecnico viola potrebbe mettere in mostra già la nuova versione della Fiorentina, con alcune sorprese: una su tutte quindi, l'impiego di Nicolussi Caviglia, con Fagioli spostato a mezzala. Che sia col centrocampo a tre o sempre con i due nel mezzo, per il piacentino si profila comunque una maggior libertà.