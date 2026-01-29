Longhi: “Vanoli allenatore giusto per la Fiorentina? È valido, ma dipende dagli obiettivi. Se parti pensando alla Champions...”

Il giornalista e telecronista di lunghissimo corso Bruno Longhi ha parlato a Radio Sportiva, toccando vari temi di casa Fiorentina, dalla situazione complessiva della squadra alla scelta di Vanoli come allenatore.

‘La squadra viola ha tutto per uscire dal marasma’

“Le ultime partite della Fiorentina le ho viste tutte e la squadra sta giocando un buon calcio. Anche contro il Como la Fiorentina ha lottato fino all’ultimo seppur senza la formazione tipo e dei giovani in campo. La squadra di Fabregas è una splendida realtà, che ha un calcio codificato. La Fiorentina ha tutto per uscire fuori dal marasma; contro il Cagliari ha perso sulle ripartenze, ma la squadra c’era”.

‘La Fiorentina è un caso emblematico, perché…’

“Vanoli è un bravo allenatore, è ‘contiano’ al 100%, ha un’idea precisa di calcio e conosce il suo mestiere, è valido. Se è l’allenatore giusto per la Fiorentina? Bisogna capire di che Fiorentina parliamo. Di quella che ha vinto campionati, di quella che ha faticato in altri casi, o di quella antecedente a questa che ha giocato tre finali di coppa? Bisogna vedere cosa succede nel corso della stagione. La Fiorentina è un caso emblematico: quando cominci ad infilare risultati negativi inattesi, diventa difficile rimettersi in carreggiata”.

“Anche perché, se hai la testa che pensa all’obiettivo Champions come detto da Pioli a inizio anno e domenica dopo domenica quell’obiettivo sparisce e sei costretto a fare un altro tipo di calcio, le cose cambiano. La Fiorentina deve fare due tipi di calcio, quello della squadra che sa giocare e quello della squadra che deve capire che anche un punticino a volte può essere un punto d’oro”.