Quei maledetti secondi in più. Protestano sia la Roma che la Fiorentina: Un arbitro che scontenta tutti

Protesta la Fiorentina per il gol della Roma arrivato oltre il tempo di recupero concesso dall'arbitro nel primo tempo. Protestano i giallorossi perché Kean, a loro avviso, doveva essere espulso dopo il braccio largo su Mancini. Insomma protestano tutti all'indirizzo dell'arbitro, Chiffi, che ha diretto questa gara in maniera insoddisfacente.

Secondi in più

La Fiorentina non ci sta sul gol giallorosso. Questo non per le posizioni di Angeliño, Shomurodov e Dovbyk (i primi due giocano il pallone, il terzo segna), perché sono tutte regolari, ma perché il gol è arrivato al 49’03”, quindi oltre i 4’ di recupero. La risposta è che il calcio d'angolo è stato provocato a 48’30” ed è stato battuto a 48’58”, ovvero nei secondi che dovevano essere recuperati. Chiffi gioca anche sul fatto che il recupero è indicativo.

Rischio Kean

La Roma invece reclama per un intervento di Kean su Mancini. Il centravanti, ammonito in precedenza, sbraccia sul difensore. Intervento rude, al limite del giallo. Chiffi va oltre, il Var non può fare chiamate in questo senso e il giocatore prosegue la sua gara procurandosi e procurando però un bello spavento, perché avrebbe potuto lasciare la squadra in dieci all'Olimpico e sarebbe stato squalificato per la gara col Venezia.